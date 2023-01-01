Здравствуй, папа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

40-летняя Елена Семенкина была замужем за Иваном двадцать лет. Их сыну Антону недавно исполнилось девятнадцать. В один прекрасный день к ним явилась 13-летняя Майя Любавина и заявила, что Иван – ее отец. Майя рассказала, что ее мать умерла, и она теперь живет в детдоме. Елена тяжело переживала измену, но мужу удалось вымолить прощение жены. Иван начал уговаривать Елену удочерить Майю. С трудом Елена согласилась взять девочку в семью на каникулы. Майя вела себя безобразно: хамила, никого, кроме отца, не слушалась. Когда каникулы Майи закончились, Елена вздохнула с облегчением. Однако, увидев, как Иван утешает дочь, не обращая внимания на жену, Елена поняла, что может потерять мужа. Елена дала Майе второй шанс. Семенкины снова забрали девочку домой. На этот раз Майя постаралась вести себя примерно. Елена почувствовала, что девочка ей стала дорога и предложила Ивану удочерить Майю. Когда все бумаги были собраны, Иван узнал, что Майя уже приходила к его другу и бывшему коллеге со словами – «Здравствуй, папа!». Друг был тезкой Ивана, но романа с мамой Майи у него не было. Иван решил, что девочка просто обманом хочет попасть в его семью, и категорически отказался удочерять Майю. Но Елена не могла забыть девочку. Как-то она приехала к ней в детский дом, и Майя показала старую фотографию, по словам матери Майи, на ней был отец девочки, которого звали Иваном. Елена увидела, что на снимке всего двое мужчин, одним из них был ее муж, а вторым – его тезка и друг Иван. Она поняла, что девочка не обманула, а просто ошиблась. Вскоре Семенкины удочерили Майю.



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