Здоровый аппетит. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как накормить Малыша, если он капризничает? Можно ли помочь родителям в этой нелегкой задаче? Можно! На альбоме «Музыка для кормления» вы найдете нежные и спокойные мелодии, которые успокоят малыша и настроят на принятие пищи. Также в коробке диска или в скачиваемом архиве вы найдете полезные �советы профессиональных педиатров журнала «Счастливые родители» о том, как, когда и чем лучше кормить ребенка.



Здоровый аппетит слушать на видеосервисе Wink.