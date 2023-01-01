Здоровая продуктивность. Как делать то, что важно для нас самих. Али Абдааль. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Никогда еще в истории у людей не было столько возможностей для того, чтобы реализовать себя. Никогда еще поиск работы не был таким простым. Никогда прежде люди не могли столь гибко планировать свое рабочее время.

И никогда еще они так не уставали.

Все вокруг ждут от нас продуктивности. И готовы посоветовать, как стать еще более продуктивным. Но мало кто объяснит, как при этом остаться счастливым.

Британский доктор Али Абдааль — один из таких людей. Столкнувшись с нешуточными перегрузками еще во время учебы, он всерьез задумался о том, как подзаряжаться от жизни и работы, а не наоборот. И после долгих поисков нашел ответ. Он — в этой книге, сразу ставшей бестселлером Amazon.





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