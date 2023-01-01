Здоровая продуктивность. Как делать то, что важно для нас самих. Али Абдааль. Ключевые идеи книги
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Аудиокниги
Здоровая продуктивность. Как делать то, что важно для нас самих. Али Абдааль. Ключевые идеи книги

Здоровая продуктивность. Как делать то, что важно для нас самих. Али Абдааль. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Психология41 мин16+

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О книге

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

Никогда еще в истории у людей не было столько возможностей для того, чтобы реализовать себя. Никогда еще поиск работы не был таким простым. Никогда прежде люди не могли столь гибко планировать свое рабочее время.
И никогда еще они так не уставали.
Все вокруг ждут от нас продуктивности. И готовы посоветовать, как стать еще более продуктивным. Но мало кто объяснит, как при этом остаться счастливым.
Британский доктор Али Абдааль — один из таких людей. Столкнувшись с нешуточными перегрузками еще во время учебы, он всерьез задумался о том, как подзаряжаться от жизни и работы, а не наоборот. И после долгих поисков нашел ответ. Он — в этой книге, сразу ставшей бестселлером Amazon.

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Жанр
Саморазвитие, Нон-фикшн, Психология
Время
41 мин / 00:41

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