Зазноба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Зазноба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Зазноба. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

У пенсионерки Валентины Копоть была близкая подруга, почти ее ровесница Майя. А у Майи с недавних пор появилась идея – Валентину выдать замуж и самой обрести счастье с приятным человеком. Жениха Валентине Майя давно нашла – пенсионера Федора, а для себя отыскала бывшего капитана дальнего плавания Олега. Майя уговорила Валентину прийти к ней в гости – на смотрины жениха. Валентине Олег понравился с первого взгляда. Но хуже всего, что и он к ней начал проявлять интерес. Майя это заметила, устроила подруге разнос. Многолетняя дружба Валентины и Майи оказалась под угрозой. Спустя некоторое время, Валентина, желая помириться с Майей, пришла к ней, и увидела, что у нее в гостях уже находится Олег. Майя пригласила подругу войти, а когда Валентина собралась уходить, Олег попрощался с хозяйкой и ушел вместе с Валей. Олег и Валентина решили прогуляться, но во время прогулки она поняла, ему нравится только Майя. Валентина пришла к подруге, убедила Майю в том, что только она нужна Олегу, а чтобы окончательно восстановить мир в отношениях с подругой, соврала, что ей давно уже сделал предложение Федор. Майя пришла в восторг, и когда в следующий раз увидела Валентину и Федора вместе, спросила о подготовке к свадьбе. Федор решил, раз Валентина первая об этом заговорила, сделать ей предложение Валентина была вынуждена согласиться. А вскоре к ней пришел Олег, который сообщил, что она запала ему в душу, и он хотел бы серьезных отношений. Валентина решила ради подруги отказаться от отношений с Олегом. Но неожиданно в разговоре с Федором поняла, что ему давно нравится Майя. Валентина отправилась к Майе, чтобы убедить подругу обратить внимание на Федора, но застала ее плачущей. Майя, рыдая, сообщила, что Олег предложил ей остаться друзьями. Валентина, видя, как расстраивается подруга, решила забыть о своих чувствах к Олегу. Но вскоре выяснилось, что Федор сделал предложение Майе. Валентина с Олегом остались вместе.

Зазноба слушать на видеосервисе Wink.

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