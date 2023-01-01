Заяц. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Лена Перхушкова решила сдавать квартиру, чтобы набрать необходимую сумму на лечение своей подруги, Маши. Маша нашла ей жильцов – супружескую пару. При первом знакомстве с жильцами, Лена, неожиданно для себя видит, что глава семьи – её бывший возлюбленный Андрей. В свое время Андрей расстался с Леной, не зная, что она была беременна. Лена сделала аборт, о чем теперь очень жалеет. Она завидует Маше, которая не побоялась родить без мужа – теперь у нее подрастает двенадцатилетний сын Андрюша. Маша убеждает Лену не возобновлять отношения с Андреем, но та не слушает ее. Лена и Андрей становятся любовниками. Со временем Лена понимает, что Андрей не собирается бросать свою молодую жену Ирину. И на очередном свидании она, сама не понимая, почему, лжет Андрею, что у нее есть ребенок от него. Вернувшись в квартиру Маши, где она теперь живет, Лена выясняет, что ее подруге стало плохо, и она тщетно пыталась дозвониться до Лены. Сын Маши – Андрюша вызвал скорую, и Машу увезли в больницу. Через несколько дней Маша умирает, и Лена винит себя в смерти подруги. Она решает взять опеку над сыном Маши. Андрей, воспринявший всерьез слова Лены, приходит к ней. Он думает, что Андрюша – его сын. Но Ирина убеждает его в обратном – она знает, что Андрюша – сын покойной Маши. Ирина и Андрей выезжают из квартиры Лены. Перед расставанием Лена хочет сказать Андрею важную вещь, но тот не хочет ее слушать, но возмущен её обманом. Через несколько месяцев Лена рожает от Андрея сына,



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