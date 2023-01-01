Зая. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Успешный бизнесмен Андрей Баркин в свои 40 лет ни разу не был женат. Ему попадались только охотницы за его богатством. Наконец, он решил жениться на Марине, девушке, с которой они год жили гражданским браком. Он ехал домой, чтобы сделать ей официальное предложение, но попал в ДТП – сбил на своей машине библиотекаря Ольгу. Испугавшись, что женщина заявит о происшествии в милицию, Андрей предложил ей деньги в качестве компенсации, но она отказалась. Тогда он предложил Ольге пожить у него несколько дней. Ольга согласилась, потому что ей некуда было идти. Марина восприняла появление Ольги в штыки. Она была уверена, что женщина бросилась под машину Андрея специально, чтобы познакомиться с богатым мужчиной. Андрей заподозрил Марину в том, что она сама, год назад познакомившись с ним при таких же обстоятельствах, специально бросилась к нему под колеса. К своему удивлению, Андрей начал замечать, что ему интересно с Ольгой: им нравились одни и те же книги, художники… Даже в детстве они оба посещали астрономический кружок. Андрей начал предпочитать общество тихой библиотекарши обществу шикарной Марины. Чем больше Марина злилась и выказывала недовольство, тем больше раздражала Андрея. Ольга, заметив, что у Андрея проблемы с желудком, посоветовала ему пить отвары из трав, вместо воды с содой, и начала их варить. Марина уверяла Андрея, что невзрачная библиотекарша таким образом его привораживает. После очередного скандала Марина ушла из дома. Она не отвечала на звонки Андрея, и он поехал искать ее к институту, где та училась. Там Андрей увидел Марину с другим мужчиной. Вечером Марина приехала домой и стала врать, что мужчина – ее дядя, но Андрей знал, что это не так и выгнал невесту. В тот же вечер Андрей выпил лишнего и начал приставать к Ольге. Женщина резко пресекла его домогательства. А наутро ушла, оставив записку. Андрей окончательно понял, что ему не хватает Ольги. Он купил телескоп, чтобы пригласить ее вместе смотреть на звезды. Андрей приехал к библиотеке, в которой работала Ольга, и попросил ее вернуться к нему. Но, к его изумлению, Ольга отказалась. Она, в отличие от Марины, под машину бросалась не специально, а потому, что была в крайне расстроенном состоянии, поссорившись со своим любимым мужчиной. Андрей не мог поверить, что ему, богатому бизнесмену, Ольга предпочла простого водителя автобуса, с которым у них вскоре намечается свадьба.



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