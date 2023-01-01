Зая. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Зая. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Зая. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Успешный бизнесмен Андрей Баркин в свои 40 лет ни разу не был женат. Ему попадались только охотницы за его богатством. Наконец, он решил жениться на Марине, девушке, с которой они год жили гражданским браком. Он ехал домой, чтобы сделать ей официальное предложение, но попал в ДТП – сбил на своей машине библиотекаря Ольгу. Испугавшись, что женщина заявит о происшествии в милицию, Андрей предложил ей деньги в качестве компенсации, но она отказалась. Тогда он предложил Ольге пожить у него несколько дней. Ольга согласилась, потому что ей некуда было идти. Марина восприняла появление Ольги в штыки. Она была уверена, что женщина бросилась под машину Андрея специально, чтобы познакомиться с богатым мужчиной. Андрей заподозрил Марину в том, что она сама, год назад познакомившись с ним при таких же обстоятельствах, специально бросилась к нему под колеса. К своему удивлению, Андрей начал замечать, что ему интересно с Ольгой: им нравились одни и те же книги, художники… Даже в детстве они оба посещали астрономический кружок. Андрей начал предпочитать общество тихой библиотекарши обществу шикарной Марины. Чем больше Марина злилась и выказывала недовольство, тем больше раздражала Андрея. Ольга, заметив, что у Андрея проблемы с желудком, посоветовала ему пить отвары из трав, вместо воды с содой, и начала их варить. Марина уверяла Андрея, что невзрачная библиотекарша таким образом его привораживает. После очередного скандала Марина ушла из дома. Она не отвечала на звонки Андрея, и он поехал искать ее к институту, где та училась. Там Андрей увидел Марину с другим мужчиной. Вечером Марина приехала домой и стала врать, что мужчина – ее дядя, но Андрей знал, что это не так и выгнал невесту. В тот же вечер Андрей выпил лишнего и начал приставать к Ольге. Женщина резко пресекла его домогательства. А наутро ушла, оставив записку. Андрей окончательно понял, что ему не хватает Ольги. Он купил телескоп, чтобы пригласить ее вместе смотреть на звезды. Андрей приехал к библиотеке, в которой работала Ольга, и попросил ее вернуться к нему. Но, к его изумлению, Ольга отказалась. Она, в отличие от Марины, под машину бросалась не специально, а потому, что была в крайне расстроенном состоянии, поссорившись со своим любимым мужчиной. Андрей не мог поверить, что ему, богатому бизнесмену, Ольга предпочла простого водителя автобуса, с которым у них вскоре намечается свадьба.

Зая слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг