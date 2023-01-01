Завуч. Досрочный выпуск. Павел Вяч (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Павел Вяч – псевдоним писателя-фантаста из Челябинска, в последние годы набравшего популярность. Автор работает в жанрах боевой фантастики и попаданчества, используя антуражи ЛитРПГ и РеалРПГ. Цикл романов «Завуч» входит в серию книг «Битва за Порог». Представляем аудиоверсию четвёртой книги. Алексей, молодой амбициозный завуч средней школы, хочет сделать блестящую карьеру и уверенно движется вверх по служебной лестнице. И это несмотря на то, что в душе он грезит о мире с магией. Однажды, попав на секретный полигон во время конференции со школьниками, он оказывается там, где всю жизнь мечтал очутиться. Но начинать карьеру тут придётся с нуля. В четвёртой книге приключения Алексея продолжаются. Перед ним стоит непростой выбор: остаться в Академии в безопасности и продолжить обучение или броситься на спасение своих преподавателей. Опасный враг вынуждает Алексея поступить так, как должно. Подробности – в аудиокниге.



Завуч слушать на видеосервисе Wink.