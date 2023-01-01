Завоевания Карла Великого – дедушки современной Европы. Наталия Басовская (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

Лекция о первом Императоре Западной Европы со времен Древнего Рима, завоевателе, дипломате, реформаторе, просветителе, поборнике христианства и герое «Песни о Роланде». «Карл Великий вошел в историю, прежде всего как завоеватель. Воевал он много и успешно. Покорил лангобардов, Баварию, Карин�тию-Краину; воевал с Византией на юге Италии; 30 лет отчаянно, трудно, мучительно воевал с саксами; совершил поход за Пиренеи и образовал Испанскую марку – то есть, фактически восстановил Западную Римскую империю».



Завоевания Карла Великого – дедушки современной Европы слушать на видеосервисе Wink.