Завоевания Карла Великого – дедушки современной Европы. Наталия Басовская
Wink
Аудиокниги
Завоевания Карла Великого – дедушки современной Европы. Наталия Басовская

Завоевания Карла Великого – дедушки современной Европы. Наталия Басовская (книга, 2014) слушать онлайн

2014, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Учебная и научная литература12+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Лекция о первом Императоре Западной Европы со времен Древнего Рима, завоевателе, дипломате, реформаторе, просветителе, поборнике христианства и герое «Песни о Роланде». «Карл Великий вошел в историю, прежде всего как завоеватель. Воевал он много и успешно. Покорил лангобардов, Баварию, Каринтию-Краину; воевал с Византией на юге Италии; 30 лет отчаянно, трудно, мучительно воевал с саксами; совершил поход за Пиренеи и образовал Испанскую марку – то есть, фактически восстановил Западную Римскую империю».

Завоевания Карла Великого – дедушки современной Европы слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг