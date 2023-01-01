Завоевание нулевого момента истины. Джим Лесински. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Джима Лесински полна сюрпризов. Управляющий директор Google пишет просто и одновременно внедряет в умы семя нулевого момента истины. Это понятие включает в себя все, что может привлечь клиента и повлиять на его отношение к качеству товара или услуги. Все, что не работает на эту цель, предприниматель может смело свести к минимуму. Даже если вы не маркетолог и не бизнесмен, идеи Джима Лесински вам пригодятся. Представьте себя мишенью рекламы, взгляните на психологию современного покупателя, посмотрите, что вы сегодня купили в ближайшем супермаркете, и задумайтесь, почему. Многое из того, что происходит вокруг, станет для вас понятнее. Между потребностью в продукте и покупкой товара существует небольшой зазор. Именно он и является предметом внимания автора.



Завоевание нулевого момента истины слушать на видеосервисе Wink.