Завоевание Дикого Запада. «Хороший индеец – мертвый индеец». Юрий Стукалин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. «Хороший индеец – мертвый индеец» – этот людоедский афоризм генерала Шеридана стал лозунгом американской армии, «освобождавшей» Дикий Запад от коренных обитателей. Беспощадный геноцид и нарушение всех мирных договоров, массовые убийства и скальпирование женщин и детей – нет такого преступления, которое не совершили бы американские «цивилизаторы». Не желая покорно идти на убой, сиу, команчи, шайены и другие индейские племена ответили беспощадной партизанской войной – весь век земля горела у пришельцев под ногами. «Примитивные дикари» не раз били регулярную армию, о разгроме отряда генерала Кастера на Литтл-Бигхорн янки с содроганием вспоминают до сих пор, а ведь были еще и «резня Феттермана», и битва на Роузбад, и множество других эпизодов… В этой энциклопедии вы найдете исчерпывающую информацию обо всех Индейских войнах, о героическом сопротивлении коренных американцев и кровавом завоевании Дикого Запада.



Завоевание Дикого Запада слушать на видеосервисе Wink.