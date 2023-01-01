Заведение Телье. Рассказы. Ги де Мопассан (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сборник рассказов Ги де Мопассана. Рассказ «Заведение Телье» посвящен Ивану Тургеневу: «Дань глубокой привязанности и великого восхищения» Мопассан изучает и преподносит читателю свое видение и свой труд по изучению человеческой натуры через ряд иронических рассказов. В «Заведении Телье» писатель ярко и многогранно отображает сущность пороков, обычаев и страстей, которые зачастую становятся неотъемлемым условием бытия многих представителей рода человеческого на протяжении тысячелетий. «Туда ходили каждый вечер часам к одиннадцати, так же просто, как ходят в кафе. Собиралось там человек шесть – восемь, всегда одни и те же это были вовсе не кутилы, а люди уважаемые, коммерсанты, городская молодежь они выпивали по рюмочке шартреза и слегка заигрывали с девицами или вели серьезную беседу с хозяйкой, к которой все относились с уважением. Затем к полуночи расходились по домам. Молодые люди иногда оставались ночевать.» ‘Заведение Телье’ ,Ги де Мопассан



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