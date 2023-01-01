WinkАудиокнигиЗатерянный мир. Рассказы о Шерлоке Холмсе / The Lost World. The Stories about Sherlock Holmes. Артур Конан Дойл
Затерянный мир. Рассказы о Шерлоке Холмсе / The Lost World. The Stories about Sherlock Holmes. Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Иностранные языки279 мин12+
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Сюжет
Аудиоприложение к одноименной книге. Книга знакомит читателя с творчеством известного английского писателя Артура Конан Дойла. На страницах книги вы встретитесь со знакомыми персонажами – профессором Челленджером и его командой, узнаете, где можно встретить настоящих динозавров, и сможете проследить за раскрытием таинственных преступлений. Тексты произведений – «Затерянный мир» и рассказы о Шерлоке Холмсе – адаптированы с учeтом уровня владения языком учащихся 5–6 классов.
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