Застенчивый Вениамин. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Вениамину не везло с девушками. Все, с кем он пытался встречаться, воспринимали его только как друга. Он влюбился в секретаря директора фирмы Инну и долго не решался пригласить ее в кино. А когда все-таки сделал это, Инна подняла его на смех. Она объяснила, что хочет завоевать внимание директора Леонида Захаровича, и посоветовала Вениамину поухаживать за новой сотрудницей фирмы, скромной переводчицей Татьяной. Вениамин решил последовать совету Инны и пригласил Татьяну прогуляться. Оказалось, что у них с Вениамином много общего: оба в детстве испытывали проблемы с общением, любят книги и театр… Когда Вениамин проводил Татьяну домой, она на прощание призналась, что он ей давно нравится. Вениамину это польстило, но когда Инна поинтересовалась, как развиваются его отношения с новой сотрудницей, он поспешил откреститься от Татьяны. Она это услышала и очень обиделась. Все попытки Вениамина извиниться не имели успеха. Вскоре Инна сама напомнила Вениамину про приглашение в кино. Он купил билеты, но Инна предпочла пойти к нему домой, и они провели ночь вместе. Вениамин был окрылен успехом, однако Инна объяснила ему, что обратила на него внимание только потому, что увидела, как Леонид Захарович увез с работы домой Татьяну. Вениамину было очень обидно узнать, что Инна его использовала. Он понял, что скучает по Татьяне, и попытался выяснить, насколько серьезны ее отношения с директором. Она отказалась обсуждать с ним эту тему. Потом Вениамин сам увидел Татьяну вместе с Леонидом Захаровичем и решил, что у него нет никаких шансов завоевать ее. В конце концов выяснилось, что Татьяна ездила домой к Леониду Захаровичу, чтобы заниматься английским с его дочерью. Вениамин признался Татьяне в любви, и она его простила.



Застенчивый Вениамин слушать на видеосервисе Wink.