Застенчивый Вениамин. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Застенчивый Вениамин. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Застенчивый Вениамин. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Вениамину не везло с девушками. Все, с кем он пытался встречаться, воспринимали его только как друга. Он влюбился в секретаря директора фирмы Инну и долго не решался пригласить ее в кино. А когда все-таки сделал это, Инна подняла его на смех. Она объяснила, что хочет завоевать внимание директора Леонида Захаровича, и посоветовала Вениамину поухаживать за новой сотрудницей фирмы, скромной переводчицей Татьяной. Вениамин решил последовать совету Инны и пригласил Татьяну прогуляться. Оказалось, что у них с Вениамином много общего: оба в детстве испытывали проблемы с общением, любят книги и театр… Когда Вениамин проводил Татьяну домой, она на прощание призналась, что он ей давно нравится. Вениамину это польстило, но когда Инна поинтересовалась, как развиваются его отношения с новой сотрудницей, он поспешил откреститься от Татьяны. Она это услышала и очень обиделась. Все попытки Вениамина извиниться не имели успеха. Вскоре Инна сама напомнила Вениамину про приглашение в кино. Он купил билеты, но Инна предпочла пойти к нему домой, и они провели ночь вместе. Вениамин был окрылен успехом, однако Инна объяснила ему, что обратила на него внимание только потому, что увидела, как Леонид Захарович увез с работы домой Татьяну. Вениамину было очень обидно узнать, что Инна его использовала. Он понял, что скучает по Татьяне, и попытался выяснить, насколько серьезны ее отношения с директором. Она отказалась обсуждать с ним эту тему. Потом Вениамин сам увидел Татьяну вместе с Леонидом Захаровичем и решил, что у него нет никаких шансов завоевать ее. В конце концов выяснилось, что Татьяна ездила домой к Леониду Захаровичу, чтобы заниматься английским с его дочерью. Вениамин признался Татьяне в любви, и она его простила.

Застенчивый Вениамин слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг