Застенчивые люди. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Застенчивые люди. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Застенчивые люди. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

Три года назад Василия Громова бросила жена Ирина. И с тех пор у него не было никаких отношений с женщинами. Василий с первого класса сидел с Ирой за одной партой, почти сразу после школы шустрая одноклассница женила его на себе. А после развода застенчивый Вася понял, что к своим 33 годам не имеет никакого опыта знакомств с прекрасным полом. Он живет с отцом-пенсионером Борисом Сергеевичем, работает киномехаником и отдает Ире большую часть своей зарплаты на дочку Юлю. Но бывшей жене все мало. Васе давно нравится одна девушка, часто приходящая в кино одна, но он не решается к ней подойти. Однажды Ира, скрыв, что снова собралась замуж, отправила пожить к Васе дочку. Василий и Борис Сергеевич счастливы, что Юля хоть какое-то время будет с ними. Сама же девочка очень привязана к отцу и деду, и, устав от бесконечных истерик взбалмошной матери, хотела бы остаться у них насовсем. Юля помогает деду изготавливать и продавать на базаре кухонные доски и ложки. Когда с дедом случается диабетический криз, она от него не отходит. Неожиданно в кинотеатр пришла новый администратор. Это та самая Алла, которая нравится Василию. Алла тоже одинока и очень застенчива. Василий и Алла быстро нашли общий язык, им очень интересно вместе, но застенчивость и нерешительность мешают им сделать шаг от дружеских отношений к любовным. Ира сообщила Василию, что снова вышла замуж. Со скандалом она забрала Юлю к себе, чтобы продолжить тянуть с бывшего мужа деньги. Юля сбежала от матери. Алла, с которой девочка давно нашла общий язык, готова ей помочь. Однако Вася, наконец, взял себя в руки и готов на любой конфликт с бывшей женой, включая судебный, чтобы Юля осталась с ним. Он больше не боится постоять за себя, готов к борьбе с бывшей женой, и к новым отношениям с Аллой. Когда Алла пришла в гости, он, наконец, расставил все точки над i и признался ей в своих чувствах.

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