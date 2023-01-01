Защитник 80-го уровня. Генри Резник (книга, 2020) слушать онлайн

Адвокат Генри Резник не нуждается в представлении. Он начал практику в качестве состоявшегося юриста-ученого. В середине 1980-х прославился участием в «хлопковом» деле. В годы перестройки и первое десятилетие новой России обрел известность в делах о чести и достоинстве. Сейчас его основной интерес – борьба с репрессивным аппаратом и защита адвокатов, предпринимателей от несправедливого преследования. Генри Резник – один из немногих российских юристов, удостоенных статуса приглашенного лектора в Страсбургском суде по правам человека. Дмитрий Быков назвал воспоминания Генри Резника прыжками в высоту не только из-за волейбольно-спортивного прошлого знаменитого адвоката. Имитационная, по мнению многих, система уголовного права в России предъявляет к любому, а тем более публичному, адвокату высокие моральные требования. Либо ты часть «схем» (волей или неволей), либо ты герой. «Серединного» пути нет. Уголовное преследование часто используется как инструмент не только справедливости, но и разрешения коммерческих споров, элемент конкурентной борьбы между группами влияния. Поэтому книга Резника заинтересует и адвокатов по уголовным делам, и сотрудников силовых ведомств и судов, и юристов-цивилистов… И всех, кто сталкивается с отечественным правосудием.



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