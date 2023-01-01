Запуск! Быстрый старт для вашего бизнеса. Джефф Уокер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга поможет вам быстро создать свой бизнес. Независимо от того, есть ли у вас собственное дело или вы только собираетесь начать его, она даст вам надежный ренет ускорения. Задумайтесь о следующем: что, если бы вы могли осуществить выведение своего продукта на рынок подобно Apple или крупной голливудской студии? Что. если бы ваши потенциальные покупатели считали бы дни до того момента, когда они смогут купить ваш продукт? Что, если бы вы смогли обеспечить себе такое прочное позиционирование на вашем рынке, которое почти бы полностью устранило для вас конкуренцию? И вы могли бы делать все это, независимо от того, каким бы скромным ни был ваш бизнес или ваш бюджет? Теперь вопрос заключается в следующем – вы в самом деле собираетесь начать работать медленно и вскоре угаснуть? Или же вы готовы осуществить старт; который изменит будущее вашего бизнеса и вашу жизнь? Права на издание получены по соглашению с Morgan James Publishing. Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.



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