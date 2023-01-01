Запретная магия. Марина Эльденберт (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Когда я собиралась в Барельвицу, чтобы предложить свою пьесу в столичные театры, даже представить не могла, чем все обернется. Покушение на эрцгерцога, рядом с которым мне не повезло оказаться, связало нас запретной магией и тайной. Тайна перевернула мою жизнь с ног на голову и подарила… любовь?



Запретная магия слушать на видеосервисе Wink.