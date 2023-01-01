Записки. Том 2. Петр Врангель (книга, 2009) слушать онлайн

Сюжет

Очевидец зверских расправ большевиков в Крыму, генерал Врангель детально описывает театр военных действий на юге России, на котором и сам сыграл выдающуюся роль. Не только война с её ужасами и жестокими нравами становится темой его повествования, но анти-русская политика окраин некогда вели�кой империи, самостийные устремления казачества, которые привели к полному краху самоотверженную борьбу тех, кто стремился к возрождению России.



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