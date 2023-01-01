WinkАудиокнигиЗаписки самозанятого добровольца. Самвел Аветисян
Записки самозанятого добровольца. Самвел Аветисян (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези, Современная проза12+
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Сюжет
Сидя у костерка с боевыми товарищами, самозанятый доброволец достал из нагрудного кармана свой потрёпанный временем блокнот. Капитан, сидевший напротив, отклонившись от огня передал ему гитару. Зачитывая вслух записанные слова и бренча пальцами по струнам, доброволец пытался рассказать о с�ебе невольным слушателям. Но каждый вспоминал о своём…
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