Записки самозанятого добровольца. Самвел Аветисян (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Сидя у костерка с боевыми товарищами, самозанятый доброволец достал из нагрудного кармана свой потрёпанный временем блокнот. Капитан, сидевший напротив, отклонившись от огня передал ему гитару. Зачитывая вслух записанные слова и бренча пальцами по струнам, доброволец пытался рассказать о с�ебе невольным слушателям. Но каждый вспоминал о своём…



Записки самозанятого добровольца слушать на видеосервисе Wink.