Записки покойника. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Драматург Булгаков должен был пройти все круги сложнейшего театрального механизма, познать его трагическую сладкую горечь и тайну. «Записки покойника» – острый, проницательный и грустный «роман с театром». Это – сжатая и увлекательная история «закулисного мира», история сатирическая, язви�тельная, лирическая трагикомедия. Ради игры в освещенном пространстве совершаются нетеатральные подвиги и предательства. И внутренняя жизнь театра – это изумительный слепок со всего того, что утвердилось за его порогом. Эта книга хороша, увлекательна и смешна без комментариев кто есть кто. Как и остальные книги Булгакова, эту – можно перечитывать бесконечно. Занавес не опускается…



Записки покойника слушать на видеосервисе Wink.