Записки охотника. Рассказы и повести. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" продолжает знакомить вас с творчеством И.С.Тургенева. В сборник вошли повести и рассказы из цикла «Записки охотника», который был написан во Франции. В заграничном уединении побуждались давние впечатления, сохранившиеся с детства или накопленные во время поездок н�а охоту. В памяти возникали картины деревенской и усадебной жизни, русские пейзажи, разговоры, встречи, бытовые сценки. Так и зарождались «Записки охотника», которые принесли Тургеневу широкую известность.



Записки охотника слушать на видеосервисе Wink.