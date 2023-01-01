Записки охотника. Рассказы и повести. Иван Тургенев
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Записки охотника. Рассказы и повести. Иван Тургенев

Записки охотника. Рассказы и повести. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература696 мин12+

Сюжет

"Школьная библиотека" продолжает знакомить вас с творчеством И.С.Тургенева. В сборник вошли повести и рассказы из цикла «Записки охотника», который был написан во Франции. В заграничном уединении побуждались давние впечатления, сохранившиеся с детства или накопленные во время поездок на охоту. В памяти возникали картины деревенской и усадебной жизни, русские пейзажи, разговоры, встречи, бытовые сценки. Так и зарождались «Записки охотника», которые принесли Тургеневу широкую известность.

Записки охотника слушать на видеосервисе Wink.

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