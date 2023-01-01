Записки охотника. Муму. Ася. Первая любовь. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" предлагает вам послушать цикл рассказов «Записки охотника» (1847-1852), оказавший заметное влияние на русскую литературу, стал одним из самых заметных произведений в творчестве Тургенева. Благодаря «Запискам» автор получил мировую известность, с них же началось его со�трудничество с «Современником» Н.А.Некрасова. Вы услышите рассказы из «Записок охотника», а также другие рассказы и повести писателя: «Хорь и Калиныч», «Муму», «Певцы», «Бирюк», «Лес и степь», «Ася», «Первая любовь». Записки охотника Рассказ Хорь и Калиныч Рассказ Муму Повесть Певцы Рассказ Бирюк Рассказ Лес и степь Рассказ Ася Повесть Первая любовь Повесть



Записки охотника слушать на видеосервисе Wink.