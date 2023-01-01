Записки охотника. Муму. Ася. Первая любовь. Иван Тургенев
Wink
Аудиокниги
Записки охотника. Муму. Ася. Первая любовь. Иван Тургенев

Записки охотника. Муму. Ася. Первая любовь. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература883 мин12+

Сюжет

"Школьная библиотека" предлагает вам послушать цикл рассказов «Записки охотника» (1847-1852), оказавший заметное влияние на русскую литературу, стал одним из самых заметных произведений в творчестве Тургенева. Благодаря «Запискам» автор получил мировую известность, с них же началось его сотрудничество с «Современником» Н.А.Некрасова. Вы услышите рассказы из «Записок охотника», а также другие рассказы и повести писателя: «Хорь и Калиныч», «Муму», «Певцы», «Бирюк», «Лес и степь», «Ася», «Первая любовь». Записки охотника Рассказ Хорь и Калиныч Рассказ Муму Повесть Певцы Рассказ Бирюк Рассказ Лес и степь Рассказ Ася Повесть Первая любовь Повесть

Записки охотника слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг