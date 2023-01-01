Записки о Пушкине (Отрывки). Иван Иванович Пущин
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Записки о Пушкине (Отрывки). Иван Иванович Пущин

Записки о Пушкине (Отрывки). Иван Иванович Пущин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Классика6+

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Сюжет

«Я гляжу на Пушкина не как литератор, а как друг и товарищ… Я слышу: Александр Пушкин!– выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий, или по чему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляда…»

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