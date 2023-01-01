WinkАудиокнигиЗаписки о Пушкине (Отрывки). Иван Иванович Пущин
Записки о Пушкине (Отрывки). Иван Иванович Пущин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Классика6+
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Сюжет
«Я гляжу на Пушкина не как литератор, а как друг и товарищ… Я слышу: Александр Пушкин!– выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий, или по чему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляда…»
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