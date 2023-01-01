Записки на манжетах. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Записки на манжетах» состоит из двух частей. Первая часть о жизни писателя во Владикавказе. Лирический герой автора размышляет о литературе, стремится создать объединение писателей. Вторая часть описывает приключения героя в Москве. «Записки на манжетах» наполнены юмором, мистикой, с�овершенно неожиданными поворотами сюжета.



Записки на манжетах слушать на видеосервисе Wink.