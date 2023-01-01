WinkАудиокнигиЗаписки на манжетах. Михаил Булгаков
Записки на манжетах. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика141 мин12+
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Сюжет
Книга «Записки на манжетах» состоит из двух частей. Первая часть о жизни писателя во Владикавказе. Лирический герой автора размышляет о литературе, стремится создать объединение писателей. Вторая часть описывает приключения героя в Москве. «Записки на манжетах» наполнены юмором, мистикой, с�овершенно неожиданными поворотами сюжета.
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