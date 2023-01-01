Записки из подполья. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повесть Ф.М. Достоевского «Записки из подполья» занимает особое место среди его произведений. «Сел за работу, за повесть. Стараюсь ее с плеч долой как можно скорей, а вместе с тем чтоб и получше вышла. Гораздо трудней ее писать, чем я думал. А между тем непременно надо, чтоб она была хороша, самому мне это надобно. По тону своему она слишком странная, и тон резок и дик может не понравиться следовательно, надобно, чтоб поэзия всe смягчила и вынесла. Но я надеюсь, что всe уладится». (Ф.М. Достоевский. Из письма брату.) Над проектом работали: Исполнитель: Михаил Горевой Режиссeр: Алексей Рымов Композитор: Сергей Григорян Звукорежиссeры: Иван Михайлов, Андрей Лебедев Продюсер: Сергей Григорян



Записки из подполья слушать на видеосервисе Wink.