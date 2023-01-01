Записки Бенвенуто Челлини, флорентийского золотых дел мастера и скульптора. Бенвенуто Челлини (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Записки Бенвенуто, сына Джованни Челлини, флорентийца, составленные им самим во Флоренции» написана скульптором и золотых дел мастером на закате ярко прожитой, интереснейшей жизни. Повествование мастер начинает с момента своего рождения и доводит до преклонных лет. В этот временной отрезок умещается невероятное количество приключений. Челлини был на службе папы римского, у французского короля, совершил массу военных подвигов и побывал в заточении в замке Святого Ангела. Мастер был любим женщинами и раскрывает секреты многих своих любовных увлечений. Бенвенуто Челлини любил похвастать и преувеличить, отчего книга становится только интереснее. Другими словами – он жил и любил жизнь.



Записки Бенвенуто Челлини, флорентийского золотых дел мастера и скульптора слушать на видеосервисе Wink.