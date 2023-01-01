WinkАудиокнигиЗаписки администратора – 2. Где все?. Александр Лебедев
Записки администратора – 2. Где все?. Александр Лебедев (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Приключения, Фантастика18+
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Сюжет
Администратор интернет-магазина, Алексей Левин, преследуем тайным сообществом с банальным на первый взгляд названием «Организация». Уничтожить Левина желают организмы, не согласные с появлением новой касты – «чиперов», людей, снабжённых устройством дополненной реальности, ведь это открыв�ает перед носителями безграничные возможности для манипуляции, карьерного роста и заработка, делая чистые организмы людьми второго сорта. Однако о существовании «чипа» не прочтешь в газетах; и организмы, и чиперы не действуют открыто. Содержит нецензурную брань.
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