Записки администратора – 2. Где все?. Александр Лебедев
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Записки администратора – 2. Где все?. Александр Лебедев

Записки администратора – 2. Где все?. Александр Лебедев (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Приключения, Фантастика18+

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Сюжет

Администратор интернет-магазина, Алексей Левин, преследуем тайным сообществом с банальным на первый взгляд названием «Организация». Уничтожить Левина желают организмы, не согласные с появлением новой касты – «чиперов», людей, снабжённых устройством дополненной реальности, ведь это открывает перед носителями безграничные возможности для манипуляции, карьерного роста и заработка, делая чистые организмы людьми второго сорта. Однако о существовании «чипа» не прочтешь в газетах; и организмы, и чиперы не действуют открыто. Содержит нецензурную брань.

Записки администратора – 2 слушать на видеосервисе Wink.

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