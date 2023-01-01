Запертые во тьме. Наталья Тимошенко (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Команду Института исследований необъяснимого приглашают в Оренбургскую область, где огромная черная тень накрыла целый город. Связи с жителями нет, аппаратура внутри тени не работает. Военные смогли отыскать ряд входных «коридоров» и проникнуть в город, но вернуться удалось не всем. Тень ув�еличивается, держать в секрете происходящее становится все сложнее, но эвакуировать несколько тысяч человек невозможно, а оставлять их внутри феномена слишком опасно: по улицам запертого во тьме города бродят гигантские насекомые, по стенам домов расползается ядовитая плесень. Времени на принятие решения все меньше, а вопросов все больше…



Запертые во тьме слушать на видеосервисе Wink.