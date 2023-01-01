Запасной Ромео. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Студент биофака Коля Титаренко был влюблён в свою сокурсницу Иру Гуляеву ещё с детства и даже следом за ней поступил на тот же факультет, а Ира была влюблена в театр и Колиной симпатии, кажется, не замечала. Однажды, когда в студенческом театре репетировали пьесу Шекспира, выяснилось, что играть Ромео некому и встала угроза закрытия театра. Ирина от расстройства решила даже бросить университет и уехать в Москву, чтобы готовиться поступать в театральный. Тогда Коля понял, что это, может быть, его единственный шанс быть рядом с любимой и решил попробоваться на роль Ромео. Режиссер студенческого театра Артур согласился просмотреть Колю. Первые же пробы показали, что Николай, несомненно, обладает задатками актёра. Режиссёр был в восторге и понял, что нашёл настоящего «Ромео». Оказавшись за кулисами, Николай сразу заметил, что нравы в театре были весьма свободными: режиссёр не пропускал ни одной юбки. Коля увидел, как тот приставал к студентке Эвелине и приглашал её на домашнюю репетицию. Коля понял, что может потерять свою Ирину. Во время одной из репетиции он по ходу пьесы должен был поцеловать Ирину – Джульетту. В самый последний момент он вдруг понял, что стесняется это сделать. Режиссёр решил, что «Ромео» просто устал и объявил перерыв. Коле был безразличен театр и похвалы режиссёра. Он желал только одного – находиться рядом с возлюбленной. А Ирина, как назло, смотрела только на напыщенного Артура. Коля признался Ирине, что любит её, а она объявила, что обожает режиссёра. Николай впал в уныние. Тем не менее, он продолжал репетировать и в нужном месте по ходу действия страстно поцеловал Ирину. Та возмутилась и отказалась с ним играть. Режиссёр вдруг принял решение заменить Ирину, которая оказалась недостаточно талантлива и слишком капризна, и отдал роль Джульетты Эвелине. Ирина принялась бегать за Артуром, умоляя того взять её обратно на роль Джульетты. Коля от ревности решил завести роман с Эвелиной, но оба вскоре поняли, что из этого ничего не выйдет. Коля написал заявление и перевёлся на мехмат, затем крупно поссорился с Ириной, назвав её блудницей. Вскоре Эвелина сообщила ему, что Артур выгнал Ирину из театра, потому что та отказалась стать его любовницей. Коля пришёл к Ирине и застал её в состоянии тоскливого одиночества. Ирина призналась, что тоже любит Колю.



Запасной Ромео слушать на видеосервисе Wink.