Запасной аэродром. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Запасной аэродром. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Запасной аэродром. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Два года назад Виктор Суворов уехал в командировку на строительство объекта в другом городе, там влюбился и бросил семью – жену Татьяну с их 13-летней приемной дочерью Ольгой. С любовницей отношения не сложились, строительство объекта закончилось, и он решил вернуться к жене, уверенный, что та, как «запасной аэродром», ждет его, и всегда готова простить и принять обратно. Но, оказалось, что полгода назад Ольга встретила Леонида Ларионова, полюбила его, и теперь они собираются пожениться. Виктор разыскивает любовника жены и лжет ему, что у них с Татьяной восстановлены супружеские отношения, а с Леонидом Татьяна встречалась только, пока мужа не было рядом. Леонид ссорится с Татьяной, а она, обвинив Виктора в подлости, выгоняет его из дома. Виктор, понимая, что действительно поступил подло, пытается извиниться перед Татьяной, но она непреклонна. Тогда он угрожает ей, что расскажет их дочери Ольге о том, что она приемная. Жена требует оставить их в покое и сообщает, что беременна от Леонида. Виктор изумлен – он был уверен, что у Татьяны не может быть детей, именно поэтому они в свое время и удочерили Олю. Но теперь оказывается, что проблема была в нем. Виктор понимает, что навсегда потерял жену, и впереди у него – только одиночество. Но он находит в себе силы встретиться с Леонидом и признается в том, что сказал ему неправду. Татьяна и Леонид мирятся. Случайно Ольга узнает, что Виктор и Татьяна ее удочерили, и спрашивает у отца, правда ли это? Виктору ничего не остается, как признаться, что правда. Ольга боится, что, когда у Татьяны родится свой ребенок, она будет матери не нужна. Виктор пытается, как может, успокоить дочь. Вечером Виктору звонит Татьяна и сообщает, что Ольга пропала. Татьяна обвиняет в этом Виктора – ведь от него девочка узнала, что ее удочерили. Виктор с Татьяной находят Ольгу у подруги, но девочка не хочет возвращаться домой. Виктор встречается с Олей, и ему удается убедить ее, что и он, и Татьяна любят ее по-прежнему. Ольга возвращается домой. Татьяна благодарит Виктора за то, что он помирил ее с дочерью. Говорит, что Оля любит отца, и очень скучала без него эти два года. Просит его почаще встречаться с дочерью, чтобы после рождения ребенка Татьяны девочка не чувствовала себя брошенной. Виктор и сам хочет почаще видеть дочь. Он желает Татьяне счастья.

Запасной аэродром слушать на видеосервисе Wink.

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