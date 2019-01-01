Запах смерти. Саймон Бекетт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чем дальше Дэвид Хантер ведет расследование, тем яснее он понимает: старая больница еще не забрала свою последнюю жертву… В холле старинного, давно заброшенного больничного комплекса, готовящегося на слом, неожиданно находят труп. Знаменитого эксперта-криминалиста Дэвида Хантера вызывают осмотреть ужасную находку. Но, прежде чем он успевает сделать выводы, частично обрушивается пол больничного чердака – и старая больница открывает новую мрачную тайну: замурованную комнату с кроватями, на которых лежат другие тела… Дэвиду Хантеру многое пришлось повидать в жизни. Он имеет все основания считать себя человеком с крепкими нервами. Однако то, что происходит теперь, даже ему напоминает некий изощренный и извращенный ночной кошмар. © Hunter Publications Ltd., 2019 © Перевод. Н. Кудряшев, 2019 ©



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