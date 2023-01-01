Замуж за мужа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Замуж за мужа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Замуж за мужа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

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О книге

Тамару Королькову недавно бросил муж Петр. Тамара переживала из-за этого, но еще сильнее страдал ее сын Володя, который не понимал, почему отец, уйдя от матери, перестал с ним общаться. Он не знал о том, что Петр не был его родным отцом. Тамара уже была в положении, когда встретила будущего мужа. Петр уговорил невесту записать его отцом ребенка, пообещав любить сына Тамары, как своего родного. Но со временем быт нивелировал чувства, Тамара и Петр начали раздражать друг друга. Не выдержав, муж ушел к другой. А Володя стал бегать к отцу, чтобы понять, почему тот больше его не любит. Петр потребовал, чтобы Тамара рассказала сыну правду, но она отказалась. В результате возник скандал, свидетелем которого стал сын Тамары, разозлившись на родителей, он побежал через дорогу и попал под машину. Петр начал навещать мальчика в больнице, а после его выписки стал частым гостем в квартире Тамары. Тамара поняла, что до сих пор любит Петра, но когда узнала, что он подал на развод, решила заставить себя забыть бывшего мужа. Тамара начала встречаться с лечащим врачом Володи Иваном. Не смотря на то, что Иван был милым и добрым, Тамара не могла полюбить его. Вскоре она узнала, что Петр вновь одинок. Бывшие муж и жена поняли, что их чувства не остыли. Они решили сообщить сыну о том, что вновь вместе. Но Иван не захотел без борьбы отступать. Он рассказал Володе правду о Петре. Володя потребовал, чтобы мать рассталась с Петром. Тамара была в отчаянии. Она постаралась объяснить сыну простую истину о том, что отец – это человек, который был и будет рядом с ним в трудные минуты. Володя понял слова матери и смог простить ее и Петра за многолетний обман. Семья воссоединилась.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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