Замуж за мужа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Тамару Королькову недавно бросил муж Петр. Тамара переживала из-за этого, но еще сильнее страдал ее сын Володя, который не понимал, почему отец, уйдя от матери, перестал с ним общаться. Он не знал о том, что Петр не был его родным отцом. Тамара уже была в положении, когда встретила будущего мужа. Петр уговорил невесту записать его отцом ребенка, пообещав любить сына Тамары, как своего родного. Но со временем быт нивелировал чувства, Тамара и Петр начали раздражать друг друга. Не выдержав, муж ушел к другой. А Володя стал бегать к отцу, чтобы понять, почему тот больше его не любит. Петр потребовал, чтобы Тамара рассказала сыну правду, но она отказалась. В результате возник скандал, свидетелем которого стал сын Тамары, разозлившись на родителей, он побежал через дорогу и попал под машину. Петр начал навещать мальчика в больнице, а после его выписки стал частым гостем в квартире Тамары. Тамара поняла, что до сих пор любит Петра, но когда узнала, что он подал на развод, решила заставить себя забыть бывшего мужа. Тамара начала встречаться с лечащим врачом Володи Иваном. Не смотря на то, что Иван был милым и добрым, Тамара не могла полюбить его. Вскоре она узнала, что Петр вновь одинок. Бывшие муж и жена поняли, что их чувства не остыли. Они решили сообщить сыну о том, что вновь вместе. Но Иван не захотел без борьбы отступать. Он рассказал Володе правду о Петре. Володя потребовал, чтобы мать рассталась с Петром. Тамара была в отчаянии. Она постаралась объяснить сыну простую истину о том, что отец – это человек, который был и будет рядом с ним в трудные минуты. Володя понял слова матери и смог простить ее и Петра за многолетний обман. Семья воссоединилась.



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