Замуж за колдуна, или Любовь не предлагать. Валерия Чернованова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Принимая приглашение на свадьбу бывшего жениха, я и подумать не могла, чем обернется для меня столь знаменательное событие. Вместо того чтобы навсегда отпустить эту нечисть– Кристофера де Грейстока, я заняла место его невесты, незаметно обзавелась брачной татуировкой и стала собственностью, ну тоесть женой этого невыносимого лорда. Теперь мы связаны нерушимыми узами, но я всеравно собираюсь их разрушить. Мне не нужен муж, особенно Грейсток, и уж тем более мне не нужны его чувства. Еще бы как-нибудь разобраться со своими собственными чувствами и не позволить прошлой любви снова ворваться в мою жизнь.



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