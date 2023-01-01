Замок. Франц Кафка (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Великий роман главного литературного мистика и одно из самых проникновенных философских произведений ХХ века. Некий К. прибывает в Деревню, чтобы занять должность землемера. Вот только в Замок его не пускают, в Деревне не принимают, и домой он вернуться тоже не может. Мир вокруг превращается в лабиринт абсурда: дороги испаряются, люди ведут себя странно, время будто бы замедляет свой ход. Чтобы двери Замка наконец-то открылись, К. должен разобраться в местной бюрократии и пройти все необходимые инстанции. Есть нюанс – все в деревне знают, что просто так в Замок попасть невозможно, но никто не знает, откуда нужно начать. Абсурдность и сюрреализм «Замка» могут показаться бессмыслицей, но это совершенно логичная система, в которой каждый узнает очертания неудач из своей жизни. Сюжет романа состоит из череды фрустраций, в которых К. безуспешно пытается подняться вверх по карьерной лестнице. Под маской волшебной сказки и непонятного сна кроется повседневность – банально простая и до боли знакомая. В 2002 году Норвежский книжный клуб совместно с Нобелевским институтом внес роман «Замок» в список ста лучших книг всех времен. Это уникальная версия романа с дополнительными материалами от Михаила Рудницкого, известного переводчика и исследователя Кафки. Благодаря этим дополнениям наблюдать за сюжетными поворотами романа становится еще интереснее, а мотивация главного персонажа – понятнее. Благодаря актерскому мастерству Макара Запорожского нам удалось в аудиоверсии передать необычную, ртутную структуру последнего и самого мистического романа Франца Кафки. «Этот перевод доставил мне множество минут творческого вдохновения, радостных озарений, хотя и множество творческих мук. Вам предстоит прослушать один из самых увлекательных и самых загадочных романов мировой литературы»,– Михаил Рудницкий, переводчик романа «Замок – это абсолют государства и цивилизации, пространство победившего автоматизма, где у каждого человека есть своя маленькая роль, свой собственный смысл»,– Сноб



Замок слушать на видеосервисе Wink.