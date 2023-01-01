Замкнутый круг. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Несколько месяцев назад мать Ольги Киреевой покончила жизнь самоубийством. Ольга уверена, что мать стала жертвой проклятия, которое тяготеет над ее отцом, Виктором. В свое время некая женщина предупредила мать Ольги, что ее ждет беда, если она выйдет замуж за Виктора. Ольга опасается, что станет очередной жертвой проклятия. Узнав, что отец собирается жениться, Ольга обвиняет его в смерти матери и уходит из дома. Вскоре она знакомится с Сергеем, тот предлагает ей поселиться у него дома. Сергей и Ольга понимают, что любят друг друга и собираются пожениться. Случайно Ольга находит фотографию своей матери вместе с Сергеем. Тот уверяет Ольгу, что это просто знакомая по санаторию, которая заявилась к нему домой с признанием в любви. Увидев ее, бывшая жена Сергея объявила, что уходит к своему любовнику. Узнав, что Сергей прогнал ее мать, Ольга обвиняет его в ее смерти. Ольга возвращается домой и просит прощения у отца. Тот сообщает ей, что только недавно выяснил: легенда о проклятии – всего-навсего выдумка его тетки. Но отец не снимает с себя вину за смерть жены. Он рассказывает Ольге, что в день отъезда в санаторий Татьяна застала его с любовницей. Она устроила скандал и пообещала не остаться в долгу. Через некоторое время он получил фото жены с каким-то молодым мужчиной и предложил ей развод. Вскоре после этого Татьяна покончила с собой. Ольга понимает, что все: и отец, и Сергей, и она, и Марина, бывшая жена Сергея, которая и была любовницей ее отца,– все они в той или иной степени виноваты в смерти матери. Она не знает, как вырваться из этого замкнутого круга. Но любовь побеждает отчаянье: Ольга мирится с Сергеем и принимает новую жену отца – Марину.



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