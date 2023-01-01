Замки (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Детская литература29 мин6+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
01 Вступительная песенка 02 Приключение начинается 03 Средневековая Европа 04 Зачем понадобились замки 05 Где и как строили замки из камня 06 Как попасть внутрь замка 07 Двойные стены и булочки 08 Замковая сокровищница и тайный ход 09 Донжон – главная башня замка 10 Почему в Донжоне всегда холодно 11 Замки нового времени 12 Вот мы и дома 13 Заключительная песенка
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