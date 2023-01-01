Замедли шаг и открой для себя новый мир. Гемин Суним (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вдохновляющее руководство по осознанности. В простой и понятной форме коротких заметок южнокорейский монах Гемин Сумин, известный всему миру своими мудрыми высказываниями, помогает читателю взглянуть на жизнь иначе. Он рассказывает, как избежать ловушек повседневности и обрести путь к душ�евному равновесию. Эта книга научит более глубокому пониманию и сочувствию не только по отношению к ближнему, но и к самому себе.



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