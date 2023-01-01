Залізний острів. Новела. Олесь Терентійович Гончар (книга, 2019) слушать онлайн

Аудіокнига з новелою «Залізний острів» із роману Олеся Гончара «Тронка» познайомить Вас з прекрасним твором українського сучасного символізму. Сюжет досить простий, двоє закоханих, в силу обставин потрапляють на старий корабель, який слугує тренувальною мішенню для військових літаків. Але за перебігом історії про те, як молодятам вдалося вибратися із небезпечної ситуації, закладені глибокі символи перестороги. Степ виступає як природа надана Богом, залізний корабель – як втручання людини у структуру життя, море, як вічність, на тлі якого корабель як виник, так і зникне розпавши на атоми. А залишиться море і любов. Втім все це Ви почуєте відкривши новелу «Залізний острів» із роману Олеся Гончара «Тронка». Серед інших новел з роману «Тронка» Олеся Гончара ви почуєте: Ти – літай Азбука Морзе Червона торпеда Лукія, голова робіткому Мамайчуки Передчуття океану Пікетажистка Капітан Дорошенко Залізний острів Тут багато неба Полігон (Історія однієї любові) Тронка



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