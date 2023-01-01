Заложница. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Студентка ВУЗа Ксения Шустрова жила вместе со своими мамой, Ольгой Семёновной и бабушкой Софьей Ивановной. Бабушке, после перенесённого заболевания, был нужен постоянный уход. Ксения всё чаще стала замечать, что мама, всеми правдами и неправдами? старалась переложить обязанности по уходу за Софьей Ивановной на плечи Ксюши. Ни о какой личной жизни в такой ситуации девушка даже и подумать не могла. В конце концов, такое положение стало её угнетать, но выхода из создавшейся ситуации она не видела. Однажды в гости к Софье Ивановне зашёл дальний родственник Шустровых Миша Новиков. Он как-то сразу пришёлся «ко двору» в женском «коллективе» Шустровых. Открытый и добродушный парень очень понравился бабушке, маме, да и самой Ксении. Готовый всегда прийти на помощь, он оказался очень кстати в семействе, которому очень не хватало мужских рук в хозяйстве. Через некоторое время Ксения и Миша стали встречаться, а вскоре Михаил предложил девушке съездить в Санкт-Петербург. В самый последний момент поездку молодых людей расстроила Ольга Семёновна, которая позвонила и сообщила Ксюше, что бабушке стало хуже, и она просит внучку не уезжать. В тот же день Ксюша поняла, что мама обманула её. Вскоре Миша переехал жить к Шустровым, чтобы помогать по хозяйству и ухаживать за больной Софьей Ивановной, а ещё через некоторое время молодые люди вдруг поняли, что между ними возникла взаимная симпатия. Неожиданно для себя Ксения вдруг стала замечать, что её мать сама начала оказывать Мише недвусмысленные знаки внимания. Ксению это возмутило до глубины души, и она решила уйти из дома и предложила Мише сделать то же самое. Он отказался. Тогда Ксюша ушла одна. Придя, однажды, в гости к бабушке, Ксения встретила у дома Мишу, который принёс продукты из магазина. В разговор молодых людей вмешалась неожиданно появившаяся Ольга Семёновна, которая вцепилась в Мишу и попыталась его увести. Ксения, бросив презрительный взгляд на Мишу, ушла, а через несколько минут он догнал её и сказал, что любит её, и никуда больше не отпустит.



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