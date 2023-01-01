Законы простоты. Дизайн, Технологии, Бизнес, Жизнь. Джон Маэда. Ключевые идеи книги.
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Законы простоты. Дизайн, Технологии, Бизнес, Жизнь. Джон Маэда. Ключевые идеи книги.

Законы простоты. Дизайн, Технологии, Бизнес, Жизнь. Джон Маэда. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие28 мин16+

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Сюжет

В книге Джона Маэды «Законы простоты» собраны десять принципов упрощения сложных систем в бизнесе и в жизни. Но главным образом — в дизайне продуктов, потому что автор известен как талантливый графический дизайнер. Меньше кнопок, меньше функций, меньше отвлекающих деталей — возможно, не стоит совмещать кофеварку с пылесосом. В то же время некоторые вещи упростить невозможно. Каждая функция должна быть встроена в разумную иерархию, чтобы пользователи не отвлекались на то, в чем не нуждаются. Руководство Маэды помогает достичь рационального равновесия между комфортом, простотой и здравым смыслом. Это нетрудно. Нужно всего лишь убрать очевидное и добавить значимое. Книга стимулирует креативные идеи и заставляет снова и снова перепроверять обманчиво простые советы автора.

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