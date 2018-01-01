Закон насилия и закон любви. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

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Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого русского писателя Льва Николаевича Толстого «Закон насилия и закон любви». "Пишу я то, что пишу, только потому, что, зная то одно, что может освободить людей христианского мира от тех страшных телесных страданий и, главное, от того духовного развращения, в которых они все дальше и дальше погрязают, я, стоя на краю гроба, не могу молчать. В наше время не может не быть ясно для всех мыслящих людей то, что жизнь людей, – не одних русских людей, но всех народов христианского мира, с своей, всe увеличивающейся нуждой бедных и роскошью богатых, с своей борьбой всех против всех, революционеров против правительств, правительств против революционеров, порабощенных народностей против поработителей, борьбы государств между собою, запада с востоком, с своими всe растущими и поглощающими силы народа вооружениями, своей утонченностью и развращенностью, – что жизнь такая не может продолжаться, что жизнь христианских народов, если она не изменится, неизбежно будет становиться всe бедственнее и бедственнее." Л.Н. Толстой, «Закон насилия и закон любви» Книга прочитана популярным артистом (более 26 ролей в фильмах) и известным актером дюбляжа Алескандром Хошабаевым, на чьем счету дублирование в более, чем 70 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Довлатов» 2018, «Чужой: Завет» (2017) , «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), «Кредо убийцы» (2016), «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» (2016), и многих других. ©



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