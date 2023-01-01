Закон и порядок в России XVIII века, или казнь как праздник (Лекции Arzamas). Евгений Анисимов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Просветительский проект «Arzamas» и продюсерский центр «Вимбо» представляют циклы лекций по истории и литературе. Прошлое и современность, история и власть, поэзия и проза – обо всeм этом, и не только, рассказывают профессиональные и компетентные лекторы своим слушателям. Из курса лекций «Закон и порядок в России XVIII века, или казнь как праздник» вы узнаете о том, почему преступлением было не выпить за государя как попадали в немилость почему стукачами были все и что такое «слово и дело государево» зачем Петр I шел с приговоренным до эшафота и почему на казнь собирались толпы. А расскажет обо всем этом доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Евгений Анисимов. Культовые просветительские лекции – профессионально, увлекательно и познавательно. Слушайте с пользой для себя!



Закон и порядок в России XVIII века, или казнь как праздник (Лекции Arzamas) слушать на видеосервисе Wink.