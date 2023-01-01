Закон больших денег. Как создать изобилие из зарплаты. Лилия Голдэн
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Закон больших денег. Как создать изобилие из зарплаты. Лилия Голдэн

Закон больших денег. Как создать изобилие из зарплаты. Лилия Голдэн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес344 мин12+

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Сюжет

Кэш – это трэш, – заявил Рэй Далио на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Богатейшие люди мира знают, в чем секрет благосостояния. «Закон больших денег» предлагает вам воспользоваться этим знанием и вырваться из крысиных бегов. Автор в увлекательной форме объясняет, в каких случаях кредит оправдан и стоит ли все свободные средства отправлять на его погашение, как рассчитать доходность актива по различным сценариям, что такое личностный капитал и зачем он вам нужен, как создавать капитал и в чем хранить деньги.

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