Заколдованная жизнь. Елена Блаватская (книга, 2021) слушать онлайн

Каковы могут быть последствия злоупотребления сверхъестественными способностями и как тотальное неверие может навредить? Как один необдуманный поступок может сильно изменить и даже сломать жизнь человека? В повести «Заколдованная жизнь» русская писательница и знаток оккультных наук Е. П. Блаватская рассказывает нам о возможных последствиях неправильного пути. Ее работа заставляет задуматься о вопросах раскрытия сверхъестественных способностей, тайнах сновидений, парапсихологии и сознания.



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