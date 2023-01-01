Заклинания в бутылке. Тайны древней магии. Фиби Андерсон (книга, 2024) слушать онлайн
Сюжет
Воплоти свои волшебные желания с помощью заклинаний в бутылке! Ведьмина бутылка – древняя форма магии, которая популярна до сих пор. Из книги вы узнаете много полезного:
• как с помощью ведьминых бутылок защищаться и изгонять негатив, привлекать любовь, счастье, благополучие и уверенность
• как сочетать в заклинаниях волшебные свойства трав, кристаллов, цвета, чисел, дней недели, лунных циклов
• как подобрать подходящие волшебные инструменты и ингредиенты, очистить и зарядить магический сосуд
• как создать магический круг и священный алтарь, развить экстрасенсорные способности и сформулировать волшебное намерение
После прочтения книги вы овладеете волшебной силой, которая наполнит вашу жизнь благополучием! Яркое издание c золотым тиснением, блинтом и эффектом состаренных страниц станет отличным подарком для начинающих ведьм!
Заклинания в бутылке слушать на видеосервисе Wink.