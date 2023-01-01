Заххок. Владимир Медведев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из главных книг современной отечественной прозы.



Таджикистан. Гражданская война 1990-х. Экзотический и страшный мир Центральной Азии. В центре детективного романа – судьба русской семьи, поневоле оставшейся в горах Памира и попавшей в руки к новым хозяевам страны.



Заххок – имя змеерукого царя, жестокого тирана из поэмы «Шахнаме». Именно так назван и один из центральных героев романа. На пересечении культуры и современности, прошлого и настоящего строится всё повествование книги Владимира Медведева. А голоса семерых рассказчиков сменяют друг друга, позволяя нам увидеть события сразу с нескольких ракурсов.



«Заххок» Владимира Медведева – блестящая литературная полифония с философским анализом истории нашей страны.



Шорт-лист литературной премии «Русский Букер».



Шорт-лист литературной премии «Нос».



Шорт-лист литературной премии «Ясная поляна».



Пресса о книге:



«Заххок» Владимира Медведева – определенно одна из главных книг года, да и вообще один из лучших романов, написанных по-русски за последнее время. Чтение мучительное, захватывающее, волнующее, очень страшное – и при всем том совершенно необходимое.



Галина Юзефович, литературный критик.



Философия Медведева близка фолкнеровской: ни одна из оп�исанных битв не привела к победе, а лишь обнаружила заблуждения и отчаяние, с которыми остался каждый выживший и спасенный. К финалу романа кто бодро едет, кто устало бредет, кто сломя голову несется по дороге жизни, а какой она будет – неизвестно. Но, кажется, автор непременно бросит горсть муки на удачу и скажет: «Рохи сафед!» – «Счастливого пути!». На всякий случай, хуже не будет.



Татьяна Маргулис, журналист, литературный критик.



Это очень хорошая проза, какого-то совершенно невиданного в России уровня, где все лучшее, что есть у нас в литературе, соединяется с колоритом Памира и талантом одного отдельно взятого автора самородка.



Константин Мильчин, журналист, литературный критик



Возрастное ограничение: 18+



Внимание! Аудиокнига содержит ненормативную лексику.



Заххок слушать на видеосервисе Wink.