WinkАудиокнигиЗаказ. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Заказ. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+
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Сюжет
Марине Львовне Шапиловой категорически не нравится девушка ее сына Катя. Марина Львовна не прислушивается к совету психоаналитика и наотрез отказывается дать свое разрешение на брак сына. За Мариной Львовной начинает ухаживать приятный мужчина Ярослав. Поддавшись мимолетной слабости, Марина Львовна изменяет своему мужу с Ярославом. Интрига с Ярославом оказывается подстроенной Катей. Катя шантажирует Марину Львовну, угрожая раскрыть измену ее мужу. Виктор узнает о недостойном поведении матери и уходит из дома. Марина Львовна в отчаянии решается заказать… фотомонтаж, который скомпрометировал бы Катю в глазах Виктора. В результате Виктор уходит от обеих женщин…
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