Загадочное происшествие в Стайлзе / The Mysterious Affair at Styles. Книга для чтения на английском языке. Агата Кристи (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга озвучена с помощью искусственного интеллекта. Перед вами самая первая книга Агаты Кристи. Гениальный сыщик Эркюль Пуаро сталкивается с будто бы простой задачей. Богатая леди стала жертвой злой воли одного из наследников. Ответ на вопрос «кто убийца?» очевиден, но дело значительно запутанней, чем кажется на первый взгляд, и только блестящий ум Пуаро способен разгадать эту головоломку. Неадаптированнный текст романа на языке оригинала снабжен комментариями и словарем.



Загадочное происшествие в Стайлзе / The Mysterious Affair at Styles слушать на видеосервисе Wink.