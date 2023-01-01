Загадка нестареющей медузы. Секреты природы и достижения науки, которые помогут приблизиться к вечной жизни. Никлас Брендборг. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Медуза Turritopsis не только не стареет, но и молодеет, буквально обращая время вспять. Голый землекоп — маленький, странный на вид грызун, обитающий в Африке, — живет невероятно долго и совсе�м не болеет раком. А в водах Гренландского моря плавает акула, которой уже больше 400 лет. Что, если эти удивительные свойства в будущем могут стать доступными и для нас?

Молекулярный биолог Никлас Брендборг, тщательно исследуя процесс старения у животных и людей, осмеливается задаться вопросом: что, если бы мы могли повернуть процесс старения вспять? Брендборг внимательно рассматривает особенности нашего здоровья, факторы старения и способы продлить жизнь — от простых изменений в питании до последних научных достижений. И приходит к выводу: зная об этих факторах, мы и правда можем жить долго — действительно долго.



Загадка нестареющей медузы слушать на видеосервисе Wink.