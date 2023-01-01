Zag: манифест другого маркетинга. Марти Ньюмейер. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Бренд — это краеугольный камень бизнеса. Многие компании вкладывают в его создание и раскрутку миллионы. Большая часть этих денег тратится впустую. Ведь бренд — это не только логотип или удачный нейминг. Это в первую очередь отношение клиентов. Его нельзя купить, но можно создать. Знаменитый бизнес-консультант Марти Ньюмейер помогает понять, чего хотят и не хотят клиенты, с чего начать создание бренда и что не упустить по пути, когда бренд нуждается в перезагрузке и как быть к этому готовым. Исчерпывающее и практичное руководство по брендингу, входящее в список 100 лучших бизнес-книг всех времен.



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